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Помогите решить пример (591+1125:75)*56-46*702
Математика
Помогите решить пример (591+1125:75)*56-46*702
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Автор: Гость
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Гость:
Это же очень легко 33936-32292=1644
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