Помогите написать сочинение на тему "Моя любимая игрушка"(план сочинения на фото)Срочно!!!Заранее спасибо!

Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "Моя любимая игрушка"(план сочинения на фото)Срочно!!!Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды мне на день рождения подарили электрический конструктор. Он был большим , там много всяких заклепок и т.д. . и там сам придумай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркнуть качественные прилагательные: Деревянными изделиями, свинцовые белила, резьба по металлу, употребить для росписи, юный живописец, р...
Ответить
Английский язык
Помогите!!!!Составить небольшое сочинение на англ.яз в Present Simple по теме МОИ ДОМАШНИ?? ОБЯЗАННОСТИ
Ответить
Математика
Помогите решить пример (591+1125:75)*56-46*702
Ответить
Геометрия
Трикутник АВС рівнобедрений з основою АС кут А = 40 кут С = ?
Ответить
Литература
Что такое проза и какую можно прочесть на конкурсе?Срочно囧
Ответить