Помогите написать сочинение на тему "Моя любимая игрушка"(план сочинения на фото)Срочно!!!Заранее спасибо!
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Помогите написать сочинение на тему "Моя любимая игрушка"(план сочинения на фото)Срочно!!!Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Однажды мне на день рождения подарили электрический конструктор. Он был большим , там много всяких заклепок и т.д. . и там сам придумай
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