Подчеркнуть качественные прилагательные: Деревянными изделиями, свинцовые белила, резьба по металлу, употребить для росписи, юный живописец, располагать на картоне, изобразить животных, величиной с орех, восторженное отношен...

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Подчеркнуть качественные прилагательные: Деревянными изделиями, свинцовые белила, резьба по металлу, употребить для росписи, юный живописец, располагать на картоне, изобразить животных, величиной с орех, восторженное отношение к произведениям народных мастеров, обыкновенным резцом, талантливый художник, декоративный материал, поразительной красоты.
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Гость:
Свинцовые, юный, восторженное, талантливый, поразительный
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