Может ли периодическая дробь быть корнем уравнения?

Математика
Может ли периодическая дробь быть корнем уравнения?
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Нет,нет, нет, нет, нет, нет, нет!
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