Можете хотя-бы приблизительно написать условие задачи. Грузовая машина вышла из посёлка в 7 ч и прибыла в город в 13 ч того же дня. За это время она прошла 240 км. С какой скоростью шла машина? Решение не нужно Заранее спас...

Математика

Можете хотя-бы приблизительно написать условие задачи. Грузовая машина вышла из посёлка в 7 ч и прибыла в город в 13 ч того же дня. За это время она прошла 240 км. С какой скоростью шла машина? Решение не нужно Заранее спасибо♥♡

Автор: Гость