Можете хотя-бы приблизительно написать условие задачи. Грузовая машина вышла из посёлка в 7 ч и прибыла в город в 13 ч того же дня. За это время она прошла 240 км. С какой скоростью шла машина? Решение не нужно Заранее спас...

Математика
Можете хотя-бы приблизительно написать условие задачи. Грузовая машина вышла из посёлка в 7 ч и прибыла в город в 13 ч того же дня. За это время она прошла 240 км. С какой скоростью шла машина? Решение не нужно Заранее спасибо♥♡
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
13-7=6(ч) ехал 240:6=40(км)
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