12:5x= 1:3 Решите пропорцию
Математика
12:5x= 1:3 Решите пропорцию
Ответ(ы):
Гость:
12*3=5х*1 36=5х х=36:5 х=7,2 Ответ: х=7,2
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