Доклад зимние виды спорта

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Зимние Олимпийские игры, несмотря на огромную популярность, которую они завоевали в мире, не имеют столь давней истории как Игры Олимпиад. Впервые соревнования по фигурному катанию на коньках были включены в программу Игр IV Олимпиады, состоявшейся в Лондоне в 1908 года. Они проводились одновременно с соревнованиями по летним видам спорта. Мужчины разыграли медали в двух видах соревнований произвольное катание и специальные фигуры, в одном виде соревнований состязались женщины и в одном пары. Соперничество было слабое, так как в каждом виде соревнований было от 3 до 9 участников. Второй раз в программе Игр Олимпиад зимние виды появились в 1920 году, когда кроме соревнований в фигурном катании на коньках три вида соревнований, от 6 до 16 участников в каждом, был проведен достаточно представительный турнир 7 команд, по канадскому хоккею с шайбой. Идея учреждения Олимпийских игр по зимним видам спорта, выдвинутая еще в начале века Пьером де Кубертеном, неоднократно обсуждалась в Международном олимпийском комитете. За ее воплощение активно боролись специалисты и поклонники зимних видов спорта. В данной работе будет изложена история возникновения зимних видов спорта