Помогите решить задачу 47.4
Математика
Помогите решить задачу 47.4
Ответ(ы):
Гость:
1)5+5+3+3=16м- периметр 5*3=15м в квадрате- площадь 2)17+17+5+5=44см-периметр 17*5=85см к квадрате-площадь 3)3+3+6+6=18дм-периметр 3*6=18дм в квадрате 4)8+8+5+5=26мм-периметр 8*5=40мм в квадрате
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