Источники возникновения подземных вод
География
Источники возникновения подземных вод
Ответ(ы):
Гость:
Если кратко, то вот Фильтрация из поверхностных вод и подъем глубинных вод ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 1) инфильтрационная; 2) конденсационная; 3) ювенильная; 4) погребенных вод.
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