Источники возникновения подземных вод

География
Источники возникновения подземных вод
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если кратко, то вот  Фильтрация из поверхностных вод и подъем глубинных вод ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 1) инфильтрационная; 2) конденсационная; 3) ювенильная; 4) погребенных вод.
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