Соборные уложения в 1649 года; законы.
История
Соборные уложения в 1649 года; законы.
Ответ(ы):
Гость:
Согласно Соборному уложению 1649 года частновлодельческие,дворцовые и государственные крестьяни окончательно решились права крестьянского выхода,а розыск и возрат беглых крестьян должны были производится в независимости отсрока давности.
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