Среднее арифметическое трех чисел 39.первое число в 2 раза больше второго а 3 равно 18.чему равно самое маленькое число?
Алгебра
Среднее арифметическое трех чисел 39.первое число в 2 раза больше второго а 3 равно 18.чему равно самое маленькое число?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 18 так как первое число 66, второе 33, а третье 18
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