Среднее арифметическое трех чисел 39.первое число в 2 раза больше второго а 3 равно 18.чему равно самое маленькое число?

Алгебра

Среднее арифметическое трех чисел 39.первое число в 2 раза больше второго а 3 равно 18.чему равно самое маленькое число?

Автор: Гость