Мудрый учитель времен Хронос вещал какая часть дня протекла если две трети прошедшей дня части вдвое той меньше что сутки закончить должна?
Математика
Мудрый учитель времен Хронос вещал какая часть дня протекла если две трети прошедшей дня части вдвое той меньше что сутки закончить должна?
Ответ(ы):
Гость:
Если 23 прошедшей части дня вдвое меньше оставшейся то она = 13 1 3 сутки это 24 3 = 8 часов прошло оставшаяся часть вдвое больше 8 * 2 = 16 часов ответ: протекла 13 часть дня т.е 8часов
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