Мудрый учитель времен Хронос вещал какая часть дня протекла если две трети прошедшей дня части вдвое той меньше что сутки закончить должна?

Гость: Гость:

Если 23 прошедшей части дня вдвое меньше оставшейся то она = 13 1 3 сутки это 24 3 = 8 часов прошло оставшаяся часть вдвое больше 8 * 2 = 16 часов ответ: протекла 13 часть дня т.е 8часов