На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.
Математика
На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.
Ответ(ы):
Гость:
6 пятиугольников и 5 квадратов. 6*5+4*5=50 30+20=50 50+50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Какие корни в словах цветущая .барашки. живые .шубка. вобрала. постоянной. загадкой. синеющих. удивительной. невозможна .бессмысленна.
Русский язык
Укажите падеж над именами прилагательными мужского рода? Будь внимателен к сове??у старшего брата, а о младшем сам проявляй заботу.
Математика