На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.

Математика

На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.

Автор: Гость