На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.

Математика
На столе лежат геометрические фигуры:круги,квадраты и пятиугольники. Всего 50 вершин. Сколько пятиугольников лежат на столе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 пятиугольников и 5 квадратов. 6*5+4*5=50 30+20=50 50+50
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