Распределите слова на группы: а) с орфограммой мягкий знак в середине числительны??, б) мягкий знак для обощночения мягкости согласных. воз..ми, помощ..ник, четыр..мя,пис..мо, сед..мой, девят..сот, пол..за, сем..десят,нян..чить...
Русский язык
Распределите слова на группы: а) с орфограммой мягкий знак в середине числительны??, б) мягкий знак для обощночения мягкости согласных. воз..ми, помощ..ник, четыр..мя,пис..мо, сед..мой, девят..сот, пол..за, сем..десят,нян..читься, восем..сот, мен..ше, камен..щик, шест..сот, сел..дь, вскол..зь, пят..десят, вос..мой, ноч..ной.
Ответ(ы):
Гость:
А) четырьмя, девятьсот, семьдесят,восемьсот, шестьсот,пятьдесят, восьмой. Остальные к б
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