Характерные интервалы в ре бемоь мажоре
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Характерные интервалы в ре бемоь мажоре
Ответ(ы):
Гость:
Ув. 2: соль бемоль-ля, разрешение фа-си бемоль. Ум 7: ля- соль бемоль, разрешение си бемоль -фа. Ум. 4: ре -соль бемоль, разреши ре-фа, ув. 5: соль бемоль-ре, разреши фа-ре. Думаю так, но не знаю это точно или нет?!
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