Считая, что П =3,14 определите длину окружности и площадь кругаё если радиус=4,5см.
Математика
Считая, что П =3,14 определите длину окружности и площадь кругаё если радиус=4,5см.
Ответ(ы):
Гость:
Площадь круга находишь по форуле 2ПR
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