Считая, что П =3,14 определите длину окружности и площадь кругаё если радиус=4,5см.

Математика
Считая, что П =3,14 определите длину окружности и площадь кругаё если радиус=4,5см.
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Гость:
Площадь круга находишь по форуле 2ПR 
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