Какое не полное частное получается в тех случаях когда делимое меньше делителя

Математика
Какое не полное частное получается в тех случаях когда делимое меньше делителя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Получается частное ноль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из текста слова с безударными гласными,одно слово с непроизносимым согл??сным. Дуб дождя и ветра вовсе не боится кто сказал,что дубу...
Ответить
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров, а во второй - 18. В первый киоск привезли на 42 кг помидоров больше, чем во второй. Сколько...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу 47.4
Ответить
Русский язык
Упражнение 199. Как называется рассказ?
Ответить
Математика
Считая, что П =3,14 определите длину окружности и площадь кругаё если радиус=4,5см.
Ответить