Выпишите из текста слова с безударными гласными,одно слово с непроизносимым согл??сным. Дуб дождя и ветра вовсе не боится кто сказал,что дубу страшно простудится ведь до поздней осени он стоит зеленый значит дуб вынослив...

Русский язык

Выпишите из текста слова с безударными гласными,одно слово с непроизносимым согл??сным. Дуб дождя и ветра вовсе не боится кто сказал,что дубу страшно простудится ведь до поздней осени он стоит зеленый значит дуб выносливый,значит закаленный!

Автор: Гость