Выпишите из текста слова с безударными гласными,одно слово с непроизносимым согл??сным. Дуб дождя и ветра вовсе не боится кто сказал,что дубу страшно простудится ведь до поздней осени он стоит зеленый значит дуб вынослив...
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Выпишите из текста слова с безударными гласными,одно слово с непроизносимым согл??сным. Дуб дождя и ветра вовсе не боится кто сказал,что дубу страшно простудится ведь до поздней осени он стоит зеленый значит дуб выносливый,значит закаленный!
Ответ(ы):
Гость:
Дождя боится сказал осени стоит зеленый закаленный поздней
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