Ребят, 2-ой вариант, 3-я задача. Если нужно что-то подробное спрашивайте. Заранее огромное спасибо!
Геометрия
Ребят, 2-ой вариант, 3-я задача. Если нужно что-то подробное спрашивайте. Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
MK -- средняя линия треугольника ABD, т.к. MK||AD, и M - середина BD. Значит, AD=2MK=8 AB=1/2 AD, = 4, т.к. лежит против угла в 30 градусов (или cosA=AB/AD=1/2, AB=AD*cosA) BD=√(AD²-AB²)=√(64-16)=√48=4√3 Значит, MD=1/2 BD=2√3 Тогла площадь параллелограмма S=AB*AD*sinA=4*8*(√3)/2=6√3 Площадь треуг-ка S=1/2 AD*AM*sinMDA=1/2*8*2√3*1/2=4√3
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