Из одного поселка в противоположных направлениях одновременно выехали 2 велосипедиста. Скорость движения первого 15 км/ч, второго 18км/ч.На каком расстоянии велосипедисты будут друг от друга через 3ч после начала движения

Математика
Из одного поселка в противоположных направлениях одновременно выехали 2 велосипедиста. Скорость движения первого 15 км/ч, второго 18км/ч.На каком расстоянии велосипедисты будут друг от друга через 3ч после начала движения
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