Смысл пословицы Не узнав горя, не узнаешь и радости
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Смысл пословицы Не узнав горя, не узнаешь и радости
Ответ(ы):
Гость:
Если ты не узнаешь что такое горе то ты не узнаешь что такое радость
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