Смысл пословицы Не узнав горя, не узнаешь и радости

Русский язык
Смысл пословицы Не узнав горя, не узнаешь и радости
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если ты не узнаешь что такое горе то ты не узнаешь что  такое радость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
12:5x= 1:3 Решите пропорцию
Ответить
Математика
Из одного поселка в противоположных направлениях одновременно выехали 2 велосипедиста. Скорость движения первого 15 км/ч, второго 18км/ч.На каком р...
Ответить
Русский язык
К данным словам подберите однокоренные с буквой е. Желудь-... , жердочка-... ,шепот-... , шелк-... , шерстка-... , решетка-... , черствый-... .
Ответить
Алгебра
Помогите решить, пожалуйста! 2sin^2 x + cos^2 x - 2 = 0
Ответить
Геометрия
Ребят, 2-ой вариант, 3-я задача. Если нужно что-то подробное спрашивайте. Заранее огромное спасибо!
Ответить