Можете пожалуйста написать то как вы понимает высказывание Шмелёва!!!

Гость: Гость:

Я понимаю это так: То, как человек пишет и общается- разные вещи. Смысл может быть одинаковым, но письменная формулировка отличается от устной, или же наоборот- письменная и устная формулировки похожи, но смысл сказанного или написанного различается.