Можете пожалуйста написать то как вы понимает высказывание Шмелёва!!!
Русский язык
Можете пожалуйста написать то как вы понимает высказывание Шмелёва!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это так: То, как человек пишет и общается- разные вещи. Смысл может быть одинаковым, но письменная формулировка отличается от устной, или же наоборот- письменная и устная формулировки похожи, но смысл сказанного или написанного различается.
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