Помогите пожалуйста напишите сжатое изложение по тексту. 8 класс. русский язык. да?? 15 баллов

Гость: Гость:

Можно выделить группы или даже целые пласты слов, вызывающих у большинства людей разнообразные, иногда довольно сильные эмоции. Интересно, что то или иное отношение к такой группе слов оказывается важной характеристикой самого человека. Скажем, любовь или нелюбовь к крепкому словцу делит человечество на два класса. Да и вообще, наше отношение к другим людям формируется не только «по одежке и уму», но и по тому, как они говорят. (ЭТО 1 ЧАСТЬ) Одно слово — например грубое или неграмотное (или, наоборот, «слишком умное») — может вызвать отторжение. Сегодня в русском языке таких «групп риска» довольно много. Связано это с тем, что за последние 10—15 лет наш лексикон изменился очень сильно. (это 2)