Сочинение по теме Кто виноват в бедах госпожи Простаковой Если можно не из инте??нета

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В комедии Д. Фонвизина «Недоросль» рассказывается о событиях, происходивших в доме Простаковых. Их главными участниками являются Митрофан, сын хозяина дома, его мать, госпожа Простакова, и Стародум со своей племянницей.Госпожа Простакова безумно любит своего сыночка, чересчур заботится и панькается с ним, потакая всем его капризам и прихотям, отчего Митрофан растет абсолютно несамостоятельным человеком, уровень развития которого совсем не соответствует возрасту. Но госпожа Простакова слепо следует его желаниям. В сыне она видит свое будущее, все время повторяя: «Вот сынок – одно мое утешение!». И при этом не делает ничего для того, чтобы из ее сына выросло что-то путевое. Грамоте Митрофана учат плохие учителя, да и сам он не хочет учиться. Однако мать считает своего сына самым лучшим и самым образованным, хотя умом или знаниями у этого лентяя и не пахнет.С мужем госпожа Простакова ведет себя так, словно вообще не держит его за человека, не то что за главу семьи. Она сама решает все вопросы, не считаясь с его мнением и пренебрегая им, если дело касается Митрофана.Госпожа Простакова – жестокая и несправедливая хозяйка по отношению к своим слугам и крестьянам. Она может сурово наказать портного за то, что он неправильно сшил костюм, не обращает внимания, если кто-то из слуг заболел. Госпожа Простакова отчитывает Еремеевну за каждую «оплошность». Например, если Митрофанушка переелбулочек за ужином, и Еремеевна проявила беспокойство по этому поводу, она говорит: «Тебе жалко шестой булки, бестия? Вот какое усердие». Ей и в голову не пришло, что переедание не пойдет ее сыну на пользу. Всех крепостных Простакова считает своей собственностью, практически вещью, поэтому позволяет себе бездумно распоряжаться их жизнью и обдирать их, как липку, просто по своей прихоти.К Софье госпожа Простакова относится, как злобная хозяйка. Она всегда груба, холодна. Но стоит ей узнать, что Стародум, дядя Софьи, оставил племяннице большое наследство, как она меняет свое поведение, становится лицемерно доброй и ласковой, называет «милый друг». Теперь Простакова хочет женить сына на Софии, чтоб получить в приданое все ее деньги, отказывая в этом своему брату, хотя прежде соглашалась на этот брак. Узнав, что София засватана за офицера Милана и что Стародум дал на это согласие, Простакова хочет силой и обманом женить сына на девушке. Однако ее затея провалилась. По закону у нее отобрали деревню, лишив власти.Госпожа Простакова была жестокой, своевольной женщиной, которая не принимала во внимание интересы и чувства других людей, потому-то она и потеряла все. В образе Простаковой Фонвизин раскрывает негативные черты недалекого, бессовестного человека, обладающего властью, который своими поступками доводит до беды и себя, и своих близких. Автор показывает, что можно добыть богатство, не теряя чети и человеческого лица. А такие люди, как Простакова, в конце концов платят за все причиненное зло.