Распределение электронов по уровням в атоме si: A) 2e 8e 2e B) 2e 8e 4e C) 2e 8e 8e D) 2e 8e 6e

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Распределение электронов по уровням в атоме si: A) 2e 8e 2e B) 2e 8e 4e C) 2e 8e 8e D) 2e 8e 6e
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 Под буквой В 284. Все очень просто)
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