Пешком человек должен был пройти 10 км дороги определенной скоростью. Но он добави?? 1 км/час скорости и пришел на 20 мин раньше. Какое у него было скорость в начале?

Алгебра

Пешком человек должен был пройти 10 км дороги определенной скоростью. Но он добави?? 1 км/час скорости и пришел на 20 мин раньше. Какое у него было скорость в начале?

Автор: Гость