Пешком человек должен был пройти 10 км дороги определенной скоростью. Но он добави?? 1 км/час скорости и пришел на 20 мин раньше. Какое у него было скорость в начале?
Алгебра
Пешком человек должен был пройти 10 км дороги определенной скоростью. Но он добави?? 1 км/час скорости и пришел на 20 мин раньше. Какое у него было скорость в начале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть прежняя скорость х км/час час- время (х+1) км/час - новая скорость час - новое время, которое по условию на 20 мин=1/3 часа меньше Составляем уравнение Умножаем на 3х(х+1)≠0 30х+х(х+1)=30(х+1) 30х+х²+х=30х+30 х²+х-30=0 D=1+120=121 x=(-1+11)/2=5 или х=(-1-11)/2<0 не удовлетворяет условию задачи Ответ. 5 км час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Выпиши слова,в которых все согласные твердые. Бобры живут на лесных речках. Они пе??егораживают речку плотиной из сучьев и посередине пруда строят ...
Русский язык