Написати 3 словосполучення прилягання, 3 керування ,3 узголження

Українська мова
Написати 3 словосполучення прилягання, 3 керування ,3 узголження
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Український менталітет. Медове літо. Останнє листя -  узгодження 2)Дуже радий; стало тихо; працювати стоячи - прилягання  3) Марити поїздкою; принести води; сів за стіл - керування
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