СОООООС.СРОЧНО. Самостоятельно объясните лексическое значение слова через одно??оренное с ударным корнем.Вставьте пропущенные буквы,обозначьте орфограммы. 1.Очищать от грязи..... 2.Зачастил в гости-.... 3.объединить людей-....

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СОООООС.СРОЧНО. Самостоятельно объясните лексическое значение слова через одно??оренное с ударным корнем.Вставьте пропущенные буквы,обозначьте орфограммы. 1.Очищать от грязи..... 2.Зачастил в гости-.... 3.объединить людей-.... 4.Известить о встрече.... 5.Нарядить елку-.... 6.Покраснела от стыда-... 7.Посветить фонарем-... 8.Яблони зацвели 9.Фильтровать 10.Сократить изложение...

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