СОООООС.СРОЧНО. Самостоятельно объясните лексическое значение слова через одно??оренное с ударным корнем.Вставьте пропущенные буквы,обозначьте орфограммы. 1.Очищать от грязи..... 2.Зачастил в гости-.... 3.объединить людей-....

Русский язык
СОООООС.СРОЧНО. Самостоятельно объясните лексическое значение слова через одно??оренное с ударным корнем.Вставьте пропущенные буквы,обозначьте орфограммы. 1.Очищать от грязи..... 2.Зачастил в гости-.... 3.объединить людей-.... 4.Известить о встрече.... 5.Нарядить елку-.... 6.Покраснела от стыда-... 7.Посветить фонарем-... 8.Яблони зацвели 9.Фильтровать 10.Сократить изложение...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) чИстить 2) чАсто 3) едИный 4) вЕсти 5) нарЯд 6) крАсный 7) свЕт 8) цвЕт 9) фИльтр 10) крАтко
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