Можете пожалуйста составить со словами предложения на казахском языке.ЕРМЕК, ӘУЕ??ТЕНУ, ҚУАНЫШ, ШҰҒЫЛДАНУ, КОП УАКЫТ, АЙНАЛЫСАМЫН
Қазақ тiлi
Можете пожалуйста составить со словами предложения на казахском языке.ЕРМЕК, ӘУЕ??ТЕНУ, ҚУАНЫШ, ШҰҒЫЛДАНУ, КОП УАКЫТ, АЙНАЛЫСАМЫН
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