Можете, придумать речитатив. Не меньше 4 строчек.(нараспев)
Музыка
Можете, придумать речитатив. Не меньше 4 строчек.(нараспев)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бла бла бла бла бла бла бла алилуя алилуя бла бла бла бла бла бла охохох ехехехе пиши так
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