Можно 8 пожалуйста плиз срочно надо
Математика
Можно 8 пожалуйста плиз срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.2*(x-3.5)=2.4*(x+3.5) 3.2x-11.2=2.4x+8.4 0.8x=19.6 x=19.6/0.8 x=24.5км/ч Проверка: 3.2*(24.5-3.5)=67.2 2.4*(24.5+3.5)=67.2 67.2=67.2 Ответ:Скорость лодки в стоячей воде 24.5км/ч
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