В живом уголке живут мыши черепахи хомяков всего 13 машины 7 черепаха хомяков на 6 м??ньше чем черепах и мышей вместе сколько всего животных в живом уголке

Математика

В живом уголке живут мыши черепахи хомяков всего 13 машины 7 черепаха хомяков на 6 м??ньше чем черепах и мышей вместе сколько всего животных в живом уголке

Автор: Гость