В живом уголке живут мыши черепахи хомяков всего 13 машины 7 черепаха хомяков на 6 м??ньше чем черепах и мышей вместе сколько всего животных в живом уголке

Математика
В живом уголке живут мыши черепахи хомяков всего 13 машины 7 черепаха хомяков на 6 м??ньше чем черепах и мышей вместе сколько всего животных в живом уголке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13+7=20(з.)-мишей и черепах 2)20-6=14(х.)-хомяки 3)20+14=34(з.)-всего Ответ:34 зверька.
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