Можно ли доверять показаниям компаса, находясь в областях магнитных аномалий
Физика
Можно ли доверять показаниям компаса, находясь в областях магнитных аномалий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, нельзя. Т. К. стрелка компаса не будет показывать правильное направление, потому что компас ориентируется по магнитным линиям
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