Можно ли культурного человека назвать воспитанным?

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Культурный человек — это образованный, воспитанный, толерантный, интеллигентный, ответственный. Он уважает себя и окружающих. Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому качеству, признательность и умение быть благодарным, любовь к природе и Родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство. Культурный человек никогда не солжет, он сохранит самообладание и достоинства в любых жизненных ситуациях, это человек, имеющий четко поставленную цель и добивающийся ее. Хорошо воспитанный человек никогда не грубит никому, даже недругам. Он всегда вежлив и доброжелателен со всеми. Такой человек никогда не обидит ни словом, ни делом. От воспитанного человека не услышишь нецензурного слова, да и просто грубое слово навряд ли он произнесёт в присутствии других людей. Поэтому - да! Культурного человека можно назвать воспитанным.