Можно ли назвать прогрессом формирование независимых государств?Аргументируй ответ.

Гость: Гость:

Лично мое мнение. Как мне кажется, не совсем, так как чтобы государство стало независимым, оно не обязательно прогрессирует. К примеру, вторая мировая. После ее окончания большинство колоний решило стать независимыми. В большинстве случаев, из-за ослабления метрополий им это было весьма и весьма просто. Метрополии боролись за хорошую землю, но проиграли. Тут скорее, такое государство становится независимым за счет проблем иных.