Можно ли назвать прогрессом формирование независимых государств?Аргументируй ответ.
История
Можно ли назвать прогрессом формирование независимых государств?Аргументируй ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично мое мнение. Как мне кажется, не совсем, так как чтобы государство стало независимым, оно не обязательно прогрессирует. К примеру, вторая мировая. После ее окончания большинство колоний решило стать независимыми. В большинстве случаев, из-за ослабления метрополий им это было весьма и весьма просто. Метрополии боролись за хорошую землю, но проиграли. Тут скорее, такое государство становится независимым за счет проблем иных.
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