Можно ли назвать прогрессом формирование независимых государств?Аргументируй ответ.

История
Можно ли назвать прогрессом формирование независимых государств?Аргументируй ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично мое мнение. Как мне кажется, не совсем, так как чтобы государство стало независимым, оно не обязательно прогрессирует. К примеру, вторая мировая. После ее окончания большинство колоний решило стать независимыми. В большинстве случаев, из-за ослабления метрополий им это было весьма и весьма просто. Метрополии боролись за хорошую землю, но проиграли. Тут скорее, такое государство становится независимым за счет проблем иных. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите основание равнобедренного треугольника если оно длиннее боковой стороны на 2 см, а P=20
Ответить
Математика
Разделите дробь 1863/10200:243/17500
Ответить
Литература
Василь Симоненко"можне все на свiтi вибирати"
Ответить
Окружающий мир
Придумай рассказ о своей воображаемой экспедиции в Арктической пустыне Помоги пожалуйста
Ответить
Математика
Упростите данные числа
Ответить