Можно ли от слова плыть и купить образовать новые слова.

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Можно ли от слова плыть и купить образовать новые слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здрасте, я ваша тётя. КОНЕЧНО!!! Плывут, купят, покупать.ИХ ПРУД ПРУДИ!!!
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