Можно ли от слова плыть и купить образовать новые слова.
Русский язык
Можно ли от слова плыть и купить образовать новые слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здрасте, я ваша тётя. КОНЕЧНО!!! Плывут, купят, покупать.ИХ ПРУД ПРУДИ!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Поставь данные глаголы в неопределенную форму и форму 3 лица единственного числа ?? 3 лица множественного числа обозначь орфограмму тся и ться в гл...
Русский язык
Всему название дано и зверю и предмету вещей вокруг полным полно а безымянных нет?? и все что может видеть глаз над нами и под нами и всё что в пам...
Русский язык