При каких значениях f значения двучлена 11f+1 не меньше значений двучлена 6f+4?
Математика
При каких значениях f значения двучлена 11f+1 не меньше значений двучлена 6f+4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11f+1>6f+4 11f-6f >4-1 5f >3 f >3/5 f >0,6 Ответ: при f >0,6
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