Можно ли с помощью индикаторов сравнить силу кислот
Химия
Можно ли с помощью индикаторов сравнить силу кислот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да возможно, при изменении Ph среды меняется спект цветов
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