Можно ли считать ,что с Петровского времени российская культура развивается под влиянием западной культуры?полный ответ пожалуйста
История
Можно ли считать ,что с Петровского времени российская культура развивается под влиянием западной культуры?полный ответ пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петра 1 привлекала западная культура, так как он часто выезжал в Европу, он строил город Санкт-Петербург под влиянием западной культуры, а после петровских времен русская культура во время каждого правителя по разному
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