Вообрази,что ты плаваешь в море. Расскажи кого ты можешь встретить там. О чем твои ??антазии? Помогите! 2 класс

Гость: Гость:

Я могу встретить там различных рыб, осьминогов и многих забавных, а возможно и опасных существ. Мне очень хотелось бы повидать морских лошадок, китов, а также рыбок-клоунов. Хотелось бы повидать тюленей, пингвинов.