Вообрази,что ты плаваешь в море. Расскажи кого ты можешь встретить там. О чем твои ??антазии? Помогите! 2 класс
Литература
Вообрази,что ты плаваешь в море. Расскажи кого ты можешь встретить там. О чем твои ??антазии? Помогите! 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу встретить там различных рыб, осьминогов и многих забавных, а возможно и опасных существ. Мне очень хотелось бы повидать морских лошадок, китов, а также рыбок-клоунов. Хотелось бы повидать тюленей, пингвинов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Впиши недостающие буквы- i_ th_r_ a sc_ _ _l near here? -Ye_, _ _ere is. -Is the_re a bu_ here? -No, th_ _ _ is_'t. -H_re you _re. -Th_ _...
Математика
Английский язык
Математика