Выпиши из текста глаголы в неопределенной форме в два столбика что делать? что с??елать?
Русский язык
Выпиши из текста глаголы в неопределенной форме в два столбика что делать? что с??елать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делать? - Повторять Что сделать? - Убить, спасти,повести,продать, предать, купить,перелить,
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