Номер 1,2,3 Пжл Срочно!!!! Умоляю!! Заранее спасибо!!

Математика
Номер 1,2,3 Пжл Срочно!!!! Умоляю!! Заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2) 0,45   45/100 = 9/20 делим на 5 3) 0,6    60/100=6/10=3/5  на 10 и на 2 4) 0,15   15/100=3/20   на 5 5)  0,1    10/100=1/10    на 10 6)  0,56  56/100= 14/25 на 4 7) 0,8   80/100=4/5 на 20 2 2) 32/100=8/25    32% 3) 10/100=1/10  10% 4)  72/100=18/25   72% 5) 24/100=6/25   24% 6) 65/100=13/20  65% 7) 48/100=12/25 48% 3 2) 30/40= 0,75 =75% 3) 30/200=0,1 =10% 4) 10/50=0,2 = 20%
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