Номер 1,2,3 Пжл Срочно!!!! Умоляю!! Заранее спасибо!!

Гость: Гость:

1 2) 0,45 45/100 = 9/20 делим на 5 3) 0,6 60/100=6/10=3/5 на 10 и на 2 4) 0,15 15/100=3/20 на 5 5) 0,1 10/100=1/10 на 10 6) 0,56 56/100= 14/25 на 4 7) 0,8 80/100=4/5 на 20 2 2) 32/100=8/25 32% 3) 10/100=1/10 10% 4) 72/100=18/25 72% 5) 24/100=6/25 24% 6) 65/100=13/20 65% 7) 48/100=12/25 48% 3 2) 30/40= 0,75 =75% 3) 30/200=0,1 =10% 4) 10/50=0,2 = 20%