120 2 240 80 3 240 110 4 440 150 5 750 125 4 500 95 3 285

Математика
120 2 240 80 3 240 110 4 440 150 5 750 125 4 500 95 3 285
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