25 БАЛЛОВ! СРОЧНО!! Если в стакан с чаем кинуть пару кусочков сахара то уровень воды в стакане сначала поднимется а потом опустится до начального уровня. Это связано с...а)непрерывним движениием б) взаимодействием в) свободными...

Физика

25 БАЛЛОВ! СРОЧНО!! Если в стакан с чаем кинуть пару кусочков сахара то уровень воды в стакане сначала поднимется а потом опустится до начального уровня. Это связано с...а)непрерывним движениием б) взаимодействием в) свободными промежутками между г)формой д) размерами... молекул

Автор: Гость