25 БАЛЛОВ! СРОЧНО!! Если в стакан с чаем кинуть пару кусочков сахара то уровень воды в стакане сначала поднимется а потом опустится до начального уровня. Это связано с...а)непрерывним движениием б) взаимодействием в) свободными...
Физика
25 БАЛЛОВ! СРОЧНО!! Если в стакан с чаем кинуть пару кусочков сахара то уровень воды в стакане сначала поднимется а потом опустится до начального уровня. Это связано с...а)непрерывним движениием б) взаимодействием в) свободными промежутками между г)формой д) размерами... молекул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свободными промежутками между частичками сахара ( кроме молекул сахара есть еще и пустые промежутки заполненные воздухом после растворения молекулы сахара встраиваются между молекулами воды поэтому уровень жидкости практически не изменится
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