Помогите пожалуйста написать пропущенные характеристики звуков слова Великая

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Помогите пожалуйста написать пропущенные характеристики звуков слова Великая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вил'икайа , если я правильно поняла
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