Распределите людей, изображённых на картине С.В. Иванова " Баскаки" , на несколько групп в соответствии с их положением в данной ситуации. как можно назвать каждую группу? Укажите эти названия и признаки, по которым вы отнесли ...

История
Распределите людей, изображённых на картине С.В. Иванова " Баскаки" , на несколько групп в соответствии с их положением в данной ситуации. как можно назвать каждую группу? Укажите эти названия и признаки, по которым вы отнесли людей в данной группе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В левом углу картины перед зрителями предстают молодые люди — рабы.Они вынуждены преклонить свои колени перед захватчиками, так как столкнулись с невозможностью сопротивления и беспомощностью перед ними.Баскака сопровождают войны Орды. Они готовы убить каждого, кто не способен внести взнос в их казну. На картине они изображены темной массой на заднем плане. 
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