Можно ли слово снегирь проверить словом снег? (Нужно для доклада, напишите подробнее пожалуйста.)
Русский язык
Можно ли слово снегирь проверить словом снег? (Нужно для доклада, напишите подробнее пожалуйста.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегирь - словарное слово! Так что это слово проверить нельзя! Надо запомнить гласную Е
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