Можно ли слово снегирь проверить словом снег? (Нужно для доклада, напишите подробнее пожалуйста.)

Русский язык
Можно ли слово снегирь проверить словом снег? (Нужно для доклада, напишите подробнее пожалуйста.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегирь - словарное слово! Так что это слово проверить нельзя! Надо запомнить гласную Е
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