Напишите прошу вас четверостишье в рифму на тему осени ,прошу вас
Литература
Напишите прошу вас четверостишье в рифму на тему осени ,прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень.Опадает листва, Дождь идёт, постоянно. Солнце греет не так, И уже настроенье не важно .
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