Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см, 40см, и 50см Если можн?? то как? Скажите пожалуйста! (Заранее спасибо)

Математика
Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см, 40см, и 50см Если можн?? то как? Скажите пожалуйста! (Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно - это будет прямоугольный треугольник с гипотенузой в 50 см и катетами по 30 и 40  30+40 > 50 - треугольник не вырожденный
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