Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см, 40см, и 50см Если можн?? то как? Скажите пожалуйста! (Заранее спасибо)

Математика

Можно ли составить треугольник из отрезков с длинами: б)30см, 40см, и 50см Если можн?? то как? Скажите пожалуйста! (Заранее спасибо)

Автор: Гость