Можно ли записать в строчку 9 таких чисел, чтобы сумма любых 3 соседних чисел была положительна,а сумма всех чисел была отрицательна? Если можно, приведите примеры.
Математика
Можно ли записать в строчку 9 таких чисел, чтобы сумма любых 3 соседних чисел была положительна,а сумма всех чисел была отрицательна? Если можно, приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
Нет, так нельзя, всё равно чтобы была отрицательность нужно три минуса, а с тремя минусами положительно быть не может
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